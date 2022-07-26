Польща

У Варшаві шукають заміну Матеушу Вітесці.

Портал TVP Sport повідомив про те, що в понеділок разом із Легією тренувався футболіст національної збірної Екваторіальної Гвінеї — Естебан Ороско.

Варшавський гранд терміново шукає заміну для Матеуша Вєтескі, котрий днями перейшов у Лігу 1 до лав Клермон Фут.

Легія розглядає Ороско в якості цікавої опції у захисті.

Сам Естебан є вихованцем Бетісу, за основну команду якого, щоправда, не зіграв. Після від'їзду з Севільї пограв за Утреру та Ібіцу, а останнім клубом у кар'єрі гравця на даний момент була Антекера з 4 дивізіону.

Окрім того, футболіст має у активі 16 матчів за збірну Екваторіальної Гвінеї. На попередньому Кубку Африканських Націй, нагадаємо, ЕГ дещо сенсаційно дійшла до чвертьфіналу турніру.