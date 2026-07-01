Польща

Український тренер підписав із польським клубом контракт до літа 2029 року.

Польська Лехія офіційно оголосила про призначення нового головного тренера. Ним став український фахівець Владислав Лупашко.

39-річний наставник уклав із командою з Гданська довгостроковий контракт, який діятиме до 30 червня 2029 року. Уже найближчим часом українець розпочне роботу з командою, яка в новому сезоні виступатиме в другому дивізіоні Польщі.

У Лехії зазначили, що Лупашко вважається одним із найперспективніших молодих тренерів Східної Європи. У клубі відзначили його сучасний підхід до футболу, вміння розвивати гравців та будувати команди, які демонструють атакувальний стиль гри.

Тренерську кар'єру Лупашко розпочав в Інгульці, де спочатку працював асистентом, а згодом очолив команду. У своєму першому сезоні як головний тренер він привів клуб до перемоги в Першій лізі України та виходу в УПЛ, за що був визнаний найкращим тренером Першої ліги сезону-2023/24.

Наступним етапом у кар'єрі українського спеціаліста стали Карпати. Після повернення львівського клубу до елітного дивізіону Лупашко допоміг команді фінішувати на шостому місці.

Перед новим наставником стоїть непросте завдання. Лехія переживає складний період, пов'язаний із фінансовими проблемами та трансферними обмеженнями, однак у клубі сподіваються, що саме Лупашко зможе закласти фундамент для повернення команди до польської Екстракласи.