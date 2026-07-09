Польща

Український хавбек може продовжити кар'єру в Іспанії, Бельгії чи Нідерландах.

Вінгер Гурніка Максим Хлань може змінити клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє журналіст Руді Галетті.

За інформацією джерела, у послугах 23-річного українця зацікавлені такі клуби, як Еспаньйол, Андерлехт та НЕК.

В даний час обговорення потенційного трансферу знаходяться на початковій стадії, але ситуація розвиватиметься найближчим часом.

Контракт футболіста розрахований до літа 2027 року — також у ньому прописано суму відступних у розмірі трьох мільйонів євро.

Минулого сезону Хлань провів 31 матч, у яких забив вісім голів та віддав чотири гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Хлань може змінити Гурнік на Відзев.