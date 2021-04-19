Португалия

Владелец португальского клуба объяснил причины отказа стать одним из создателей Суперлиги.

Двенадцать европейских клубов, в число которых вошли Арсенал, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Челси, Тоттенхэм, Ливерпуль, Реал Мадрид, Барселона, Атлетико, Ювентус, Интер и Милан, ранее объявили о создании нового европейского турнира — Суперлиги.

По неофициальной информации, присоединиться к вышеупомянутым командам должны были Лейпциг, Бавария и Порту, однако эти три клуба отказались от данной авантюры. Президент португальского клуба Хорхе Нуну Пинту да Коста назвал причины такого решения.

"Были неформальные диалоги с некоторыми клубами, но мы не уделяли особого внимания по двум причинам. Во-первых, Евросоюз не допускает замкнутого цикла мероприятий, как, например, в НБА. Поскольку Федерация футбола Португалии выступает против этого, а Порту является частью УЕФА, мы не можем участвовать ни в чем, что противоречит принципам и правилам Европейского Союза и УЕФА".

"Если это произойдет, то, в чем я очень сомневаюсь, УЕФА не прекратит свое существование, и у них наверняка будут аргументы в свою пользу. Следует признать, что мероприятия, организуемые УЕФА, являются официальными. Нас не волнует, быть частью Суперлиги или нет. Мы в Лиге чемпионов и надеемся, что останемся там еще много лет", — приводит слова Хорхе Нуну Пинту да Косты официальный сайт Порту.

Напомним, что клубы, являющиеся основателями Суперлиги, планируют продолжить выступления в национальных первенствах, но Союз европейских футбольных ассоциаций хочет установить запрет и на это. Также футболисты из клубов Суперлиги не смогут защищать цвета своих национальных сборных, о чем сообщил Александер Чеферин.