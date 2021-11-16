ЧМ-2022. Отбор

Нападающий сборной Украины поделился мыслями накануне решающего матча отбора.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился мыслями накануне предстоящей игры с Боснией и Герцеговиной в рамках отбора к ЧМ-2022.

Футболист считает, что нужно брать свои 3 очка, а затем думать о других соперниках.

"Честно говоря, очень сложно все это считать и думать об этом. Хочется просто сосредоточиться на своей игре. Все-таки Финляндия играет не против какого-то аутсайдера, они играют против чемпионов мира.

Все знают о силе сборной Франции. Мы же будем рассчитывать на свои силы и стараться заработать три очка", — заявил Яремчук в эфире Футбол NEWS.

Поединок Босния и Герцеговина — Украина состоится в 21:45 по киевскому времени.

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