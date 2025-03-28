Напередодні щоденна португальська газета Correio da Manhã, що головний тренер лісабонської Бенфіки Бруну Лаже вагається щодо вибору основного воротаря на матч 24-го туру чемпіонату Португалії проти Жил Вісенте та планує награвати молодого воротаря Самуела Соареша в якості нового першого номера.

Утім, незважаючи на несприятливі прогнози для Анатолія Трубіна, саме український голкіпер розпочне поєдинок із Жил Вісенте з перших хвилин.

Старт Бенфіки:

Матч Жил Вісенте — Бенфіка розпочнеться сьогодні, 28 березня, о 22:15 за київським часом.