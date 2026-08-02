Португалія

Для "драконів" це був 25 рекордний трофей Суперкубка країни.

Завершився матч за Суперкубок Португалії, у якому Порту мінімально обіграв Торренсі з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий наприкінці першого тайму, а його автором став Віктор Фрохольдт.

Для "драконів" це був рекордний 25 трофей в історії Суперкубка країни. У найближчого переслідувача – Бенфіки – 10 трофеїв.

Для Торренсі це була перша участь у турнірі після історичного взяття Кубка Португалії у минулому сезоні.