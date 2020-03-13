Испания 13 марта 2020, 12:54 У гендиректора Леганеса обнаружен коронавирус Весь футбольный клуб ушел на карантин. Мартин Ортега, Getty Images 13 марта 2020, 12:54 У генерального директора Леганеса Мартина Ортеги обнаружен коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба. После положительной сдачи теста на коронавирус Мартином Ортегой, было принять решение прекратить тренировки Леганеса и уйти на временный карантин. На данный момент поединки Ла Лиги и Сегунды приостановлены сроком на две недели. Также известно сколько потеряют испанские клубы из-за остановки чемпионата. Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter. Команды Леганес Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте