У гендиректора Леганеса обнаружен коронавирус

Испания

Весь футбольный клуб ушел на карантин.

У генерального директора Леганеса Мартина Ортеги обнаружен коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба испанского клуба.

После положительной сдачи теста на коронавирус Мартином Ортегой, было принять решение прекратить тренировки Леганеса и уйти на временный карантин.

На данный момент поединки Ла Лиги и Сегунды приостановлены сроком на две недели.

Также известно сколько потеряют испанские клубы из-за остановки чемпионата.