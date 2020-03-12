Испания

Клубы Примеры и Сегунды подсчитали убытки из-за решения Федерации футбола Испании и Ла Лиги приостановить национальное первенство.

Если Примера и Сегунда не продолжат сезон-2019/20, то клубы потеряют минимум 678,8 миллиона евро — сообщает AS.

549 миллионов составят суммарные потери из-за отсутствия телетрансляций, 88 — от сезонных абонементов и примерно 41 — за не проданные билеты в кассах. Кроме того, стоит учесть возможные потери от спонсорских сделок и того, что не выпьют и не съедят на стадионах болельщики.

Если чемпионат продолжится без зрителей, то общие потери клубов Примеры составят примерно 116,9 миллиона евро, а Сегунды — 12,5.

На данный момент речь идет о переносе ближайших двух туров. В дальнейшем решение будет приниматься в зависимости от ситуации с эпидемией коронавируса.

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