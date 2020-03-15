Испания

COVID-19 распространяется в командах из Испании.

Пандемия коронавируса за последние сутки дала о себе знать в Испании, также затронув футбольную сферу.

В перечне игроков испанских клубов, у которых обнаружили COVID-19, оказался форвард Эльче Джонатас. Об этом сообщила пресс-служба "бело-зеленых" и сам футболист в видеообращении.

Пока 31-летний форвард является единственным футболистом Эльче, который заболел коронавирусом, но клуб, во избежание заражения других футболистов и персонала клуба, объявил о карантине.

Напомним, ранее защитник Валенсии Эсекьель Гарай признался, что заразился коронавирусом. Позже "летучие мыши" опубликовали заявление, в котором сообщили о положительных тестах на Covid-19 еще у четырех игроков.

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