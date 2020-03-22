Испания

Бразилец рассказал о том, как заболел коронавирусом.

Нападающий Эльче Джонатас поделился подробностями того, как проходит его лечение от коронавируса.

"У меня начался жар, было плохое самочувствие. Очень болела голова и все тело. Утром я поговорил с врачом и быстро прошел тест, потому что все симптомы указывали на вирус. Он оказался позитивным.

Я не мог тренироваться, тело было слабым. Особенно тяжело было в первые три дня, не было сил ни на что. Была очень сильная боль, никогда раньше не чувствовал ничего подобного. Коронавирус – это не шутка.

Сейчас мне лучше, начал делать упражнения, но я – спортсмен, а представьте, что чувствуют пожилые люди", – рассказал Джонатас в интервью изданию Record.

Напомним, Джонатас стал первым бразильцем, который заразился коронавирусом.

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