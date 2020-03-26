Германия

Экс-президент Баварии уверен, что COVID-19 серьезно повлияет на трансферную политику в мировом футболе.

Бывший президент Баварии Ули Хеннес порассуждал на тему того, как пандемия коронавируса повлияет на мир футбола в будущем. По мнению опытного функционера, большего всего эта проблема затронет трансферный рынок и суммы выплат за футболистов.

"Такое невозможно предусмотреть наверняка, но я не могу представить, что могут произойти трансферы за 100 миллионов евро в ближайшем будущем".

"Суммы, которые будут выплачиваться за игроков, снизятся и не вернутся к нынешним реалиям в течение следующих двух или трех лет. Данная проблема затронет все страны. Скорее всего, нас ожидает новый футбольный мир", — приводит слова Ули Хеннеса Kicker.

Ранее сообщалось, что Бавария, дортмундская Боруссия, РБ Лейпциг и Байер финансово помогут другим немецким клубам. Также игроки мюнхенского гранда пошли на снижение зарплаты на 20% из-за COVID-19.

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