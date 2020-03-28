Испания

Мадридский клуб не испытывает проблем с финансами.

Руководство Реала приняло решение не сокращаться заработные платы своим футболистам и другим сотрудникам, как это сделали некоторые испанские клубы, включая Барселону.

Как сообщает Deportes Cuatro, мадридский клуб находится в очень стабильном финансовом положении и готов без проблем столкнуться с подобными обстоятельствами, которые были вызваны пандемией коронавируса.

Многие европейские команды решили сократить оклады своих игроков на время паузы в чемпионатах, поскольку клубы не получают доходов от телетрансляций и прочую коммерческую прибыль.

Ранее сообщалось, что Реал все-тики примет меры из-за коронавируса, отложив летние трансферные планы и освободив зарплатную ведомость путем продажи некоторых футболистов.

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