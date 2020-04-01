Испания

Тест бывшего турецкого вратаря на коронавирус показал положительный результат.

Легенда сборной Турции и бывший голкипер Барселоны Рюшту Речбер несколько дней назад был

госпитализирован после того, как у него появились симптомы коронавируса.

Подозрения подтвердились, а сам экс-футболист пребывает в крайне тяжелом состоянии, о чем сообщила его супруга Исил Речбер.

"Последние 72 часа были очень трудными, и я надеюсь, что отныне они будут лучше. Я хочу поблагодарить всех тех, кто оказывает нам помощь и говорит слова поддержки", — приводит слова Исил Marca.

Напомним, что за свою футбольную карьеру Речбер успел поиграть за Антальяспор, Фенербахче, Барселону и Бешикташ. Со сборной Турции голкипер становился бронзовым призером чемпионата Европы-2008 и бронзовым призером чемпионата мира-2002.

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