Легендарный турецкий голкипер попал в больницу.
Рюшту Рекбер, getty images
29 марта 2020, 00:12
Рюшту Речбер был доставлен в больницу из-за коронавируса, сообщает Goal.
По словам жены, у легенды турецкого футбола быстро развились симптомы болезни, поэтому его пришлось госпитализировать.
За свою футбольную карьеру Речбер успел поиграть за Антальяспор, Фенербахче, Барселону и Бешикташ.
На данный момент в Турции 7402 зараженных, в том числе 75 летальных исходов и 70 выздоровевших.
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