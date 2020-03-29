Турция

Легендарный турецкий голкипер попал в больницу.

Рюшту Речбер был доставлен в больницу из-за коронавируса, сообщает Goal.

По словам жены, у легенды турецкого футбола быстро развились симптомы болезни, поэтому его пришлось госпитализировать.

За свою футбольную карьеру Речбер успел поиграть за Антальяспор, Фенербахче, Барселону и Бешикташ.

На данный момент в Турции 7402 зараженных, в том числе 75 летальных исходов и 70 выздоровевших.

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