Испания

Football.ua продолжает новый проект, в котором редакция сайта совместно со своими читателями выберeт лучший состав главных клубов Европы.

Напомним, для проекта были выбраны десять величайших клубов, а именно Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Реал, Барселона, Ювентус, Интер, Милан, Бавария, а также Шахтер с Динамо, ведь нашим читателям будет интересно почитать про украинские клубы.

Цикл материалов, а также окончательный выбор по Манчестер Юнайтед и Ювентусу от редакции и читателей можно посмотреть здесь.

В очередном материале проекта мы будем говорить о вратарях Барселоны.

"Существуют матчи, которые выиграть может только вратарь", — говорил когда-то великий Валерий Лобановский. Роль голкиперов в игровой структуре команды заметно выросла в конце 2000-х — начале 2010-х, когда от вратарей, помимо качественной игры на линии ворот, стали требовать не менее эффективной работы в игре ногами.

В этом материале речь пойдет об одном из сильнейших клубов в истории мирового футбола — Барселоне. Составляться символическая сборная будет по схеме 4-3-3, и первая в очереди – вратарская позиция. Редакция Football.ua выбрала трех кандидатов на данную позицию: Виктор Вальдес, Андони Субисаррета, Антони Рамальетс.

Виктор Вальдес

Период выступлений: 2002 — 2014

Матчей: 536

Голов пропущено: 441

Из трех претендентов на место в рамке символической сборной Барсы, Вальдес является единственным воспитанником каталонского клуба. Вальдес родился в одном из районов Барселоны и впервые попал в академию "сине-гранатовых" в 10-летнем возрасте. Однако, его семья вынуждена была перебраться на Канарские острова и Виктор сделал "паузу" в занятиях футболом на три года. Впоследствии будущая легенда каталонцев вернулся в родной город и вновь поступил в академию клуба, где стремительно начал движения по структуре юношеских и молодежных команд.

В 20 лет Вальдес дебютировал за Барсу в матче квалификации Лиги чемпионов против польской Легии на Камп Ноу и сразу провел матч "на ноль", а каталонцы победили 3:0. Первую часть сезона-2002/03 Вальдес был сменщиком Роберто Бонано, но в январе 2003-го "блаугранас" возглавил Радомир Антич и сделал Вальдеса основным вратарем на последующие 12 лет, пока в 2014-м его не сменил Марк-Андре тер Штеген.

Вальдес был основным вратарем Барсы при одних из самых успешных тренеров в истории клуба — Франке Райкаарде и Хосепе Гвардиоле, выиграв при этом три Лиги чемпионов и был частью легендарной Дрим-Тим Гвардиолы. Виктор был одним из первых ярких примеров, когда вратарь много играл ногами и даже помогал команде в построении атаки.

Однако не сложилось у него с международной карьерой в сборной Испании, ведь не повезло голкиперу родится в одну эпоху с Икером Касильясом. За все время Вальдес отыграл лишь 21 матч за "Фурию роха", но, тем не менее, стал вместе со сборной чемпионом мира (2010) и Европы (2012).

Андони Субисаррета

Период выступлений: 1986 — 1994

Матчей: 383

Голов пропущено: 351

Андони Субисаррета был рожден в Стране Басков и первые футбольные шаги делал в академиях клубов Арецабалета и Алавес. В 20 лет его заприметил один из главных клубов региона — Атлетик Бильбао, с которым Андони заключил контракт и провел пять успешных лет. В 1985-м Субисаррета дебютировал в составе сборной Испании, где впоследствии стал основным голкипером на последующие 13 лет. В тот момент Барселона заинтересовалась кандидатурой вратаря, ведь давно вела поиски сменщика Пелло Артоле и в 1986-м Субисаррета перебрался в Каталонию за рекордные на то время для вратаря 1,7 млн евро.

Тогдашний тренер Барсы Терри Венейблз сделал Субисаррету безоговорочным основным кипером команды. В 1987-м Андони стал игроком года в Испании. В 1988-м команду возглавил Йохан Кройф и вместе с новым тренером Андони Субисаррета впоследствии стал частью легендарной Барселоны того таки Кройфа. В 1992-м каталонцы впервые в своей истории подняли над головой трофей Кубка чемпионов. Также с Барсой вратарь выиграл четыре раза чемпионат Испании и в начале 90-х помог прервать гегемонию Реала на Пиренеях.

Субисаррета был основным вратарем команды до 1994-го, после чего перебрался в Валенсию, где спустя четыре года завершил карьеру.

Антони Рамальетс

Период выступлений: 1947 — 1961

Матчей: 205

Голов пропущено: 286

Уроженец Барселоны свой футбольный путь начал не в главном клубе Каталонии, а в местной любительской команде Расинг Гуйнардо. В 1941-м в возрасте 17 лет он подписал первый профессиональный контракт с другим барселонским клубом Европа, где провел один сезон и перебрался в клуб Сан-Фернандо из Кадиса. С 1944-го по 1946-й Рамальетс защищал цвета Мальорки. В 23 года с вратарем заключила контракт Барселона и отдала его на один сезон в аренду в Реал Вальядолид. Позже Рамальетс вернулся в Каталонию, но первые два сезона проигрывал конкуренцию своему коллеге Веласко. Впрочем в сезоне-1949/50 Антони выиграть эту самую конкуренцию у своего ровесника, после чего в Барселоне началась голкиперская эпоха Антони Рамальетса.

Баск защищал "сине-гранатовые" цвета до 1961-го и был одной из ключевых фигур зарождения Барселоны, как гранда испанского футбола. Вместе с "блаугранас" Рамальетс выиграл шесть раз чемпионат страны и пять раз национальный кубок. В 1959-м Барса дебютировала в турнирах под эгидой УЕФА, приняв участие в Кубке чемпионов. Команда добралась до полуфинала, где проиграла мадридскому Реалу, а Рамальетс стоял у истоков исторического дебюта каталонцев.

Редакция Football.ua считает, что место голкипера Барселоны в символической сборной займет Андони Субисаррета.

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