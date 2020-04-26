Испания

Нежелание Барселоны возобновлять сезон в условиях пандемии COVID-19 нашло поддержку.

Как минимум шесть клубов Примеры присоединились к Барселоне, не желающей возобновления сезона до тех пор, пока риск заражения для футболистов и персонала команд не будет нулевым — сообщает sport.es.

Испанское издание не называет клубы, которые пока не объявили официально о своей позиции, чтобы раньше времени не "подставлять" их в грядущем конфликте, который назревает между потенциальными "отказниками" и президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом.

Тебас, настаивающий на возобновлении сезона, обещает засчитывать командам технические поражения за отказ играть.

Противники возобновления сезона осознают, что затянувшаяся пауза сулит колоссальные убытки для клубов и лиги, однако ставят на первое место заботу о жизни и здоровье людей.

На данный момент в Испании зарегистрировано 223 759 случаев заражения коронавирусом, 22 902 из которых завершились смертью, а 95 708 — выздоровлением.

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