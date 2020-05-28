Испания

Хоан Гаспарт высказался относительно судьбы сезона в Испании при ином раскладе в турнирной таблице.

Бывший президент Барселоны Хоан Гаспарт уверен в симпатии к Реалу со стороны футбольных властей Испании.

"Если бы Реал был лидером чемпионата до приостановления футбола, то Ла Лига закончилась бы", — передает слова Гаспарта Marca.

Гаспарт известен как один из лучших вице-президентов в истории Барселоны. Он работал под председательством Хосепа Луиса Нуньеса, что привело к его восхождению на пост президента в 2000 году.

Тем не менее, его репутация упала во время его 32-месячного пребывания на должности, и его помнят как ответственного за ряд неэффективных трансферов Барселоны и за неразумную трату денег, полученных с продажи Луиша Фигу в Реал Мадрид.

Напомним, что Ла Лигу хотят доиграть в период с 14 июня по 19 июля. Барселона опережает Реал на два очка.