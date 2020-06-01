Испания

Итальянский специалист признался, что плохо чувствовал себя перед матчем с Валенсией в Лиге чемпионов.

В недавнем интервью главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини признался, что накануне ответного поединка против Валенсии в Лиге чемпионов он крайне плохо себя чувствовал. Позже оказалось, что у специалиста обнаружили коронавирус, из-за которого, по его словам, он чуть не умер.

Несмотря на плохое самочувствие, Гасперини отправился в Испанию, чтобы быть со своей командой в ответственный момент. Действиями 62-летнего тренера осталась недовольна Валенсия, которая выступила с публичным заявлением.

"Валенсия» хотела бы публично выразить удивление в связи с комментариями тренера Аталанты Джана Пьеро Гасперини, который заявил, что ощущал симптомы, схожие на коронавирус, накануне ответного матча с нашей командой на Месталье. Подобные действия, если это было действительно так, поставили под угрозу множество людей во время поездки в Валенсию и пребывания в ней".

"Следует помнить, что эта игра проводилась без зрителей для предотвращение риска распространения COVID-19 именно из-за присутствия людей из региона, классифицированного как "подверженный риску" в то время", — сказано в заявлении Валенсии на официальном сайте.

Напомним, по итогам двухматчевого противостояния Аталанта без особых проблем прошла Валенсию в Лиге чемпионов. Сначала бергамцы разгромили соперника в Италии (4:1), а в ответной встрече добыли победу с минимальным преимуществом в счете (4:3).