Испания

Плохие новости пришли из стана каталонцев прямо перед матчем против Баварии.

Защитник Барселоны Самуэль Умтити заболел коронавирусом, сообщает официальный сайт "сине-гранатовых".

У французского игрока хорошее самочувствие и нет никаких симптомов болезни. Он находится дома на самоизоляции.

Отметим, что сыграть против Баварии Умтити не смог бы и так. Француз не готовился к матчу с командой из-за травмы.

Умтити перебрался в Барселону летом 2016 года за 25 млн евро, но пропустил почти 60 поединков из-за различных травм.

Напомним, что ранее коронавирусом заразился защитник Барселоны Жан-Клер Тодибо.