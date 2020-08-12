Испания

Недуг не обошел стороной и "сине-гранатовых".

В стане Барселоны выявили заражение коронавирусом у одного из игроков резервной группы, которая состояла из девяти игроков.

Им оказался защитник Жан-Клер Тодибо. Об этом игрок сообщил в своем твиттер-аккаунте.

"Всем привет, сообщаю, что у меня положительный результат на Сovid-19, у меня нет симптомов и чувствую себя хорошо. Я нахожусь дома по протоколу надлежащего состояния здоровья. Я очень хочу вернуться к тренировкам, но теперь пора остаться дома, пока вирус не исчезнет".

Напомним, что в Атлетике из Бильбао ранее выявили шесть случаев заражения коронавирусом.