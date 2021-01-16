Испания

Аргентинец пройдет дополнительное обследование подколенного сухожилия накануне матча.

Сегодняшним утром Барселона отправилась в Севилью на финал Суперкубка Испании против Атлетика, выбившего в полуфинале мадридский Реал.

Как сообщает Marca, нападающий "сине-гранатовых" Лионель Месси, несмотря на пропуск пятничной тренировки, попал в заявку на данный поединок.

Аргентинец испытывал проблемы с левым подколенным сухожилием, в связи с чем пройдет дополнительную диагностику накануне матча. По информации источника, тактические планы главного тренера каталонского клуба Рональда Кумана зависят от физической готовности Месси.

10 дней назад Месси сыграл ключевую роль в победе над Атлетиком в перенесенном матче второго тура Ла Лиги. Форвард оформил дубль и помог своему клубу одержать победу в данной встрече.

Лионель Месси забил 26 голов в 38 матчах против Атлетика.

Ранее Месси был признан лучшим плеймейкером прошедшей декады по версии IFFHS.