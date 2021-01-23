Испания

Речь идет о резервном голкипере команды, который работал вместе с основной группой футболистов.

Пандемия коронавируса COVID-19 продолжает атаковать футбольный мир. Так, ее очередной жертвой стал резервный голкипер команд из испанской Сегунды — Райо Вальекано, Мигель Анхель Морро, который принимал активное участие в тренировочном процессе вместе с футболистами основной обоймы.

Официальный сайт клуба сообщил о данной информации в обширном пресс-релизе, куда также попала информация о переносе домашнего поединка против Мирандеса с 8 января на поле соперника 19 января (2:0) в связи с тяжелыми погодными условиями в столице Испании, а также о множественных случаях заражения COVID-19 среди футболистов в начале 2021 года, которые привели к возникновению задолженности по заработной плате.

Как отмечает клуб, его резервный голкипер был помещен на самоизоляцию, а само заболевание проходит без симптомов.

"Я изолирован и без симптомов, хочу вернуться, чтобы получить удовольствие и помочь команде. Вперед, Райо!", — поделился информацией через одну из социальных сетей футболист.

При этом, Морро незадолго до обнаружения положительного результата находился на карантине вместе с остальным составом команды, вернувшись лишь к упомянутой игре против Мирандеса.

На счету 20-летнего стража ворот уже шесть поединков в новом сезоне.

Помимо завтрашней игры против Мальорки в рамках Сегунды, Мигель Анхель Морро не будет доступен на следующей неделе, когда Райо Вальекано примет Барселону на Кубке Испании, после чего сыграет в качестве гостевой команды против лидера своего дивизиона — Эспаньола.