Германия

Немецкий функционер высказался о египетском форварде.

Председатель правления Баварии Карл-Хайнц Румменигге поделился мыслями о нападающем Ливерпуля Мохамеде Салахе.

"Как по мне, Салах – это африканский Месси. И, конечно же, у него есть навыки, чтобы играть в лучших командах мира. То, чего он достиг, можно сравнить с тем, что Месси и Роналду сделали в Барселоне и Реале.

На сегодняшний день мы не планируем подписывать Салаха, но, разумеется, для нас было бы честью заполучить его", – цитирует Румменигге Kingfut со ссылкой на As.

Отметим, что несмотря на нестабильный сезон Ливерпуля, Салах остается лучшим бомбардиром Премьер-лиги с 15 голами. Всего на его счету 21 гол во всех соревнованиях.

Ранее Румменигге высказался по поводу Международного дня памяти жертв Холокоста.

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