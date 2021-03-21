Германия

Завершился очередной поединок немецкого чемпионата.

Герта принимала Байер в рамках поединка 26-го тура Бундеслиги.

Еще в первом тайме хозяева сделали все для комфортного завершения встречи. На 4-й минуте счет открыло Зеефейк с передачи Лукебакио. Удвоил преимущество Герты Кунья на 26-й минуте матча после паса того же Лукебакио.

Спустя 7 минут до разгромного счет довел Кордоба точным ударом по центру ворот. 3:0. Хозяева сумели забить и четвертый мяч, однако тот был отменен по причине игры рукой футболиста команды Дардаи.

По итогу встречи Герта с 21-м очком поднялась на 14-е место в турнирной таблице, в то время как Байер продолжил свое пребывание на 6-й строчке, имея в активе 40 баллов.

Герта — Байер 3:0

Голы: Зеефейк, 4, Кунья, 26, Кордоба, 33

Герта: Ярстейн — Клюнтер, Штарк, Дардай (Торунарига, 82) — Зеефейк, Тузар, Гендузи, Миттельштадт (Нетц, 82), Кунья (Пентек, 82) — Лукебакио (Радоньич, 73), Кордоба (Аскасибар, 63)

Байер: Грилл — Фримпонг (Бельараби, 72), Та, Тапсоба, Венделл — Вирц, Арангуис, Демирбей (Амири, 46) — Бэйли, Шик, Грей (Аларио, 46)

Предупреждения: Бэйли, Амири

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