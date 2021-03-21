Испания

Команда Унаи Эмери приблизилась к зоне еврокубков.

Вильярреал принимал Кадис в матче 28-го тура Ла Лиги.

Хозяева открыли счет в матче уже на 5-й минуте благодаря удачно реализованному пенальти в исполнении Морено.

Удвоил преимущество команды Эмери Карлос Бакка в начале второй половины встречи, однако взятие ворот было отменено по причине офсайда. Спустя 19 минут Бакка все же сумел изменить счет на табло точным ударом с близкой дистанции.

Гости сумели сократить отставание через две минуты: Алекс поразил ворота соперника после удачного подбора мяча в чужой штрафной. 2:1

По итогу встречи Вильярреал с 43-мя очками находится в преддверии зоны еврокубков (7-е место). Кадис же продолжает свое пребывание на 15-й строчке с 29-ю баллами в активе.

Вильярреал - Кадис 2:1

Голы: Морено, 5 (с пенальти), Бакка, 67 — Алекс, 69

Вильярреал: Асенхо — Марио Гаспар, Мори, Альбиоль, Эступиньян — Тригерос (Гомес, 74), Фойт, Парехо, Чуквуезе (Пино, 81) — Морена (Педраса, 90), Бакка (Пако, 74)

Кадис: Ледесма — Карселен, Фали, Чала, Эспино (Искьердо, 75), Санчес-Понсе (Алехо, 75), Йонссон (Переа, 63), Хосе Мари (Помбо, 86), Алекс — Собрино (Мальбашич, 86), Негредо

Предупреждения: Фойт, Тригерос, Альбиоль — Йонссон, Чала, Фали

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