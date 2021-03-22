Испания

Наставник "сине-гранатовых" доволен игрой своих подопечных.

Главный тренер Барселоны Рональд Куман прокомментировал победу над Реал Сосьедадом в матче 28-го тура Ла Лиги.

"Для меня это лучший подарок, который я мог получить на день рождения. Я рад за Гризманна и Альбу, ведь это и их день рождения. Они прекрасно выступили. Забить шесть голов против Реал Сосьедада – невероятно. Мы очень хорошо давили на них и показали отличную эффективность.

Считаю ли я нас фаворитами чемпионской гонки? Впереди еще много матчей. Атлетико остается сильным, Реал продолжает борьбу – нам не следует забывать об этом.

Сейчас не время говорить о "золотом дубле". Мы должны идти дальше, а о Кубке поговорим позже. Я не могу пообещать, что мы не проиграем ни один матч до конца сезона, но очевидно, что мы на правильном пути. Сейчас мы очень сильны психологически и физически", – приводит слова Кумана As.

Ранее нападающий Барселоны Антуан Гризманн прокомментировал разгромную победу над Реал Сосьедадом в матче 28-го тура Ла Лиги.

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