Испания

Француз высказался о поединке испанского чемпионата.

Нападающий Барселоны Антуан Гризманн прокомментировал разгромную победу над Реал Сосьедадом в матче 28-го тура Ла Лиги.

"Здесь непросто играть. Мы с самого начала играли на высшем уровне. Мы высоко прессинговали и проделали качественную работу.

Важен психологический настрой всего состава: и играющих игроков, и остающихся в запасе. Каждый может внести свой вклад. Мы – команда, и только так мы можем достичь результата.

Мы должны смотреть на самих себя, выигрывать все оставшиеся матчи, и затем посмотрим, что из этого выйдет. С подобным сегодняшнему настроем и подходом к делу мы можем многого достичь," – приводит слова француза Marca.

Ранее сообщалось, что Гризманн стал вторым французом, забившим 150 голов в Ла Лиге.

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