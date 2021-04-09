Испания

Сообщается, что бразилец может вернуться в стан "сине-гранатовых".

Нападающий ПСЖ Неймар приостановил переговоры с клубом относительно нового контракта.

По информации Mundo Deportivo, бразилец принял такое решение в связи с тем, что он по-прежнему может вернуться в Барселону.

Отмечается, что каталонский клуб допускает, что сделает предложение по Неймару в летнее трансферное окно, а многие игроки команды хотят возвращения бывшего партнёра.

Текущее соглашение форварда с парижским грандом истекает летом 2022 года. Неймар перешёл в ПСЖ из Барселоны в 2017 году за рекордные 222 миллиона евро, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных.

Ранее сообщалось, что Неймар дополнительно дисквалифицирован на два матча Лиги 1.