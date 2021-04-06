Испания

Каталонцы слишком часто проверяют на прочность "рамку" чужих ворот.

Помимо минимальной победы каталонской Барселоны над Вальядолидом (1:0) с привкусом скандала, поединок в рамках 29-го тура испанской Ла Лиги отметился для "блаугранас" очередным попаданием мяча в каркас ворот, когда под конец первого тайма удар Педри с дальней дистанции перевел в правую от себя штангу голкипер Жорди Масип.

Барселона — Вальядолид 1:0 Видео гола и обзор матча

Как сообщает статистический портал Opta, данный эпизод позволил подопечным Рональда Кумана единолично возглавить своеобразный рейтинг наиболее невезучих команд из топ-5 европейского футбола, которые чаще остальных проверяют на прочность каркас ворот.

К слову, оторвалась Барселона в данном перечне именно от своего будущего соперника по гостевому El Clasico — мадридского Реала.