Украина: Вторая лига

Представляем вашему вниманию прямую трансляцию поединка Второй лиги Украины.

Сегодня, 6 мая, пройдет поединок 21-го тура Второй лиги в группе B, в котором Таврия сыграет против черкасского Днепра.

После 16 игр Таврия набрала 28 очков и находится на четвертом месте в турнирной таблице, а у Днепра 21 балл и пятая строчка. В матче первого круга была зафиксирована ничья со счетом 2:2.

Следить за событиями поединка Таврия — Днепр Черкассы вы можете в видео онлайн-трансляции, которая начнется сегодня, 6 мая, в 16:00 по киевскому времени:

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