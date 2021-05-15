В обойме Зинедина Зидана менее 20 игроков на матч с "басками".
Игроки Реала, Getty Images
15 мая 2021, 20:41
Реал в своем официальном твиттере огласил заявку на поединок 37-го тура испанской Ла Лиги против Атлетика.
В заявку команды Зинедина Зидана не попал целый ряд игроков из-за травм, а также полузащитник Тони Кроос, который был изолирован из-за того, что контактировал с человеком, тест которого на коронавирус дал положительный результат.
Вратари: Тибо Куртуа, Андрей Лунин, Диего Альтубе.
Защитники: Эдер Милитан, Начо, Марсело, Альваро Одриосола, Мигель Гутьеррес.
Полузащитники: Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Иско, Антонио Бланко.
Нападающие: Эден Азар, Карим Бензема, Марко Асенсио, Винисиус Жуниор, Мариано Диас, Родриго Гоэс.
Напомним, поединок Атлетик — Реал пройдет завтра, 16 мая, в 19:30 по киевскому времени.
Команда Зидана все еще сохраняет шансы на чемпионский титул, отставая от Атлетико на два очка за два тура до конца чемпионата Испании.