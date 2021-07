В процессе подготовки к новому сезону каталонская Барселона запланировала презентацию своего нового второго комплекта игровой формы, в котором ее футболисты, преимущественно, будут проводить поединки за пределами Камп Ноу.

Отличительной чертой новой амуниции является цвет ее исполнения, которым на этот раз был выбран фиолетовый, а также сопутствующие ему оттенки.

Идеей данного комплекта является демонстрация борьбы за гендерное равенство, так как в этом году женская команда Барселоны будет праздновать 50-летие своего первого поединка на Камп Ноу, являясь тем самым одним из первопроходцев среди женского футбола.

При этом, "блаугранас" не забыли и об адаптации традиционных полос по всей футбольной амуниции.

Также, чтобы показать приверженность клуба идеям продвижения женского футбола, на футболки была нанесена фраза "Tots units fem força" («Вместе мы являемся силой») из гимна клуба.

Стоит отметить, что впервые с сезона-2016/17 Барселона будет использовать настолько приближенный к пастельному оттенку цвет комплекта, хотя тот пурпурный вариант все равно был на несколько оттенков темнее, чем свежепредставленный.

Без внимания не может остаться исполнение логотипа команды и фирменного свуша Nike, которые на этот раз будут иметь переливающийся на солнце материал изготовления.

