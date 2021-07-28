Неприятные новости поступили из лагеря мадридского Реала.
Давид Алаба, realmadrid.com
28 июля 2021, 13:26
Главным входящим трансфером мадридского Реала в текущее межсезонье по праву считается переход австрийского центрального защитника Давида Алабы на правах свободного агента.
Однако, уже первый месяц пребывания 29-летнего футболиста внутри коллектива "бланкос" может быть омрачен достаточно неприятным происшествием.
Как сообщает журналист испанского ресурса El Chiringuito TV Хосе Луис Санчес, Давид Алаба на данный момент находится в одной из клиник Мадрида, где ему предстоит пройти тестирование на предмет заболевания COVID-19.
В зависимости от результатов данной процедуры, игрок может быть как помещен на самоизоляцию, так и вернуться в расположение своей команды, если получил отрицательный результат.