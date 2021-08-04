Испания

В Испании намерены ослабить жесткие ограничения на время борьбы с последствиями пандемии.

На сегодня, 4 августа, в Испании запланировано проведение съезда делегатов некоторой части клубов-участников испанских Ла Лиги и Сегунды, который пройдет в преддверии глобального собрания всех 42-х команд относительно вопроса о повышении потолка заработных плат.

Севилья, Бетис, Вильярреал, Леванте, Реал Сосьедад, Эйбар, Эспаньол, Тенерифе, Жирона, Альбасете, Лас-Пальмас, Луго — вот перечень коллективов, которые решили обсудить животрепещущий вопрос на подготовительном этапе, в то время как участие представителей каталонской Барселоны и мадридского Реала не предусмотрено.

В то же самое время, "блаугранас" называются чуть ли не главными драйверами данного процесса, на что косвенно указывают слова президента клуба Жоана Лапорты во время презентации защитника Эмерсона о необходимости Ла Лиги стать более гибкой. Корыстный интерес Барселоны в данном вопросе достаточно очевиден — желание клуба без лишних усилий зарегистрировать всех летних новичков.

Как сообщается, Валенсия, Севилья, Бетис и Леванте точно станут на сторону каталонского коллектива в его позиции, а вот мадридский Реал старается показать, что намерен отклонить данное предложение.

Чтобы принять положительное решение относительно поднятия потолка заработных плат, собранию необходимо будет получить 32 голоса из общего представительства 42-х клубов.