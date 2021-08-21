Испания

Предлагаем вашему вниманию анонс поединка Ла Лиги.

Барселона в рамках поединка второго тура чемпионата Испании отправится в гости к Атлетику.

Атлетик — Барселона

Суббота, 21 августа, 23:00. Стадион Сан Мамес, Бильбао. Главный арбитр встречи — Хосе Мартинес Мунуэра.

Атлетик в первом туре чемпионата Испании гостил у Эльче и не смог добиться победы — поединок завершился без забитых голов. Баски довольно неплохо выглядели на сборах и с точки зрения результата, и с точки зрения игры. Они обыграли Боруссию Д, Саутгемптон и сыграли вничью с Ливерпулем.

Барселона, в свою очередь, начала сезон победой в матче против Реал Сосьедада со счетом 4:2. Та игра показала, что подопечные Рональда Кумана вполне жизнеспособны без Лионеля Месси, но и без огромного количества проблем не обошлось — в особенности, в оборонительной линии.

Рональд Куман по-прежнему не может рассчитывать на ряд футболистов. Серхио Агуэро не успел восстановиться, Усман Дембеле тоже под большим вопросом. Тер Штеген и Фати пока что играть не готовы. На предматчевой пресс-конференции Рональд Куман заявил, что также еще неделя нужна Коутиньо для того, чтобы набрать форму.

У басков тоже много травмированных футболистов, но большинство из них не являются важной частью основного состава.

Последний раз команды встречались в финале Кубка Испании в апреле этого года. Барселона добилась победы со счетом 4:0, а потому игроки Атлетика должны быть полны желания реабилитироваться перед своими фанатами.

Ориентировочные составы:

Интересные факты:

Барселона выиграла 12 из последних 14 выездных матчей (Ла Лига).

Атлетик Бильбао не забивает в последних 4 матчах (Ла Лига).

Барселона забивала не менее 2 голов в последних 4 матчах против Атлетика во всех соревнованиях.

Атлетик не смог выиграть последние 5 матчей (Ла Лига).

Барселона не проигрывает в последних 5 матчах против Атлетика во всех соревнованиях.