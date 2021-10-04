Испания

Наставник "сливочных" поделился своими мыслями после игры с Эспаньолом.

Главный тренер мадридского Реала Карло Анчелотти прокомментировал поражение своей команды в матче восьмого тура испанской Ла Лиги против Эспаньола (1:2).

"Мы играли плохо, сказать особо нечего. Мы начали матч с планом, но не могли сохранять спокойствие и следовать ему. После гола было много ошибок. Это была худшая игра Реала. Теперь у нас перерыв, и нам нужно подумать и посмотреть, почему отношение команды изменилось за неделю.

Мы заслужили поражение. Реагировали с опозданием. Переживаем, потому что не привыкли проигрывать два матча подряд", — приводит слова Анчелотти Marca.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Эспаньол — Реал.