Испания

Очередной испанский клуб пострадал от влияния пандемии.

Пандемия COVID-19 очередной волной обрушилась на европейские страны, а скорость распространения коронавируса набрала угрожающих масштабов.

Влияет ситуация и на футбольный мир. Буквально каждый день сообщается новая информация об обнаруженных фактах заболевания в тех или иных клубах, а согласно последним данным испанская Валенсия составила незавидную компанию остальным командам Ла Лиги, в лагерях которых были зафиксированы положительные результаты тестирования.

За несколько минут до начала вечерней тренировки в среду, на сайте "летучих мышей" появилось сообщение следующего содержания:

"ФК Валенсия провел тестирование на антигены и ПЦР-тестирование для игроков и технического персонала, чтобы команда могла вернуться к работе, в соответствии с протоколами Ла Лиги и самого клуба о состоянии здоровья.

Тесты выявили четыре положительных результата на COVID-19. Все заболевшие члены клуба уже изолированы и находятся в процессе восстановления.

Футбольный клуб Валенсия желает им скорейшего выздоровления".

Из соображений конфиденциальности имена заболевших футболистов и/или членов тренерского штаба не называются, однако занятия вместе с основной группой футболистов не проводили Муктар Диакаби и Маркос Андре.

Отметим, что ранее COVID-19 вывел из игры главного тренера "летучих мышей" Хосе Бордаласа, трех его помощников, а также защитника Омара Альдерете.