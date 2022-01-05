Футболисты смогут помочь своей команде в ближайших поединках.
коке, getty images
05 января 2022, 13:10
Полузащитники мадридского Атлетико Коке и Эктор Эррера, а также форвард команды Жоау Фелиш восстановились после коронавируса.
Руководство Ла Лиги дало разрешение футболистам приступить к тренировкам, сообщает официальный Twitter Атлетико.
Таким образом, трио футболистов сможет помочь своей команде в ближайшем поединке с Райо Махадаонда в рамках 1/16 Кубка Испании.
Ранее Усман Дембеле восстановился от коронавируса и сможет помочь Барселоне в ближайшем поединке.