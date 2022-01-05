Испания

Футболисты смогут помочь своей команде в ближайших поединках.

Полузащитники мадридского Атлетико Коке и Эктор Эррера, а также форвард команды Жоау Фелиш восстановились после коронавируса.

Руководство Ла Лиги дало разрешение футболистам приступить к тренировкам, сообщает официальный Twitter Атлетико.

Таким образом, трио футболистов сможет помочь своей команде в ближайшем поединке с Райо Махадаонда в рамках 1/16 Кубка Испании.

Ранее Усман Дембеле восстановился от коронавируса и сможет помочь Барселоне в ближайшем поединке.