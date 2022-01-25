Испания

Голкипер Атлетико отправился на самоизоляцию.

Голкипер мадридского Атлетико и сборной Словении Ян Облак заразился коронавирусом.

Об этом сообщает официальный сайт "матрасников". У футболиста отсутствуют симптомы заболевания, однако согласно медицинским протоколам Облак отправился на самоизоляцию.

В текущем сезоне Облак сыграл 30 матчей за Атлетико во всех турнирах, в которых пропустил 38 мячей, восемь раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Следующий поединок "индейцы" сыграют против Барселоны шестого февраля.

Ранее коронавирус выявили у наставника Интера Симоне Индзаги.