Голкипер Атлетико отправился на самоизоляцию.
ян облак, getty images
25 января 2022, 13:27
Голкипер мадридского Атлетико и сборной Словении Ян Облак заразился коронавирусом.
Об этом сообщает официальный сайт "матрасников". У футболиста отсутствуют симптомы заболевания, однако согласно медицинским протоколам Облак отправился на самоизоляцию.
В текущем сезоне Облак сыграл 30 матчей за Атлетико во всех турнирах, в которых пропустил 38 мячей, восемь раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.
Следующий поединок "индейцы" сыграют против Барселоны шестого февраля.
Ранее коронавирус выявили у наставника Интера Симоне Индзаги.