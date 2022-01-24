Наставник "нерадзурри" был вынужден уйти на карантин.
Симоне Индзаги, Getty Images
24 января 2022, 23:36
Главный тренер миланского Интера Симоне Индзаги заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба "нерадзурри".
45-летний итальянец сдал положительный тест на коронавирус. Его состояние здоровья не указывается, но отмечается, что он будет следовать всем необходимым медицинским протоколам.
Ближайший матч Интер проведет против Милана. Игра состоится в 19:00 по киевскому времени.
После 22 игр Интер набрал 53 очка и возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая Наполи и Милан на четыре балла.
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