Испания

Переезд звезд из Испании не повлиял на турнир.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что уход Лионеля Месси из Барселоны и ПСЖ никак не повлиял на статус и экономическое состояние Ла Лиги.

"Возникли ли экономические проблемы у Ла Лиги с уходом Месси? Нет. Абсолютно никаких последствий. Не важно, ушел Месси или Роналду. Уход нескольких звезд мы терпим.

Вот вам пример! Серия А не начала расти после прихода Криштиану Роналду. Мы только что подписали контракт с ESPN на восемь лет. Как вы думаете, есть ли у них информация о том что в чемпионате Испании через восемь лет будут играть только топ-футболисты? Не знают, никто не знает.

Но они знают, что наша лига экономически платежеспособна, и что хорошие игроки здесь всегда будут" — заявил Тебас в интервью El Periódico de España.

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