Переезд звезд из Испании не повлиял на турнир.
ФОТО Getty Images
18 февраля 2022, 14:55
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что уход Лионеля Месси из Барселоны и ПСЖ никак не повлиял на статус и экономическое состояние Ла Лиги.
"Возникли ли экономические проблемы у Ла Лиги с уходом Месси? Нет. Абсолютно никаких последствий. Не важно, ушел Месси или Роналду. Уход нескольких звезд мы терпим.
Вот вам пример! Серия А не начала расти после прихода Криштиану Роналду. Мы только что подписали контракт с ESPN на восемь лет. Как вы думаете, есть ли у них информация о том что в чемпионате Испании через восемь лет будут играть только топ-футболисты? Не знают, никто не знает.
Но они знают, что наша лига экономически платежеспособна, и что хорошие игроки здесь всегда будут" — заявил Тебас в интервью El Periódico de España.
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