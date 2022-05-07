Испания

30-річний німець має м'язове пошкодження.

Воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген не зможе допомогти своїй команді у найближчому поєдинку іспанської Ла Ліги проти Бетіса. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У 30-річного німця пошкоджено підколінне сухожилля, через що він відсутній у заявці на майбутній матч. Терміни відновлення не вказуються.

Цього сезону тер Штеген провів 45 матчів, з яких 14 на нуль. Усього він пропустив 54 м'ячі.

Нагадаємо, матч Бетіс — Барселона відбудеться сьогодні, 7 травня, о 22:00 за київським часом.