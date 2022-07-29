Іспанія

Обидва футболісти провели в "жовтій субмарині" понад десять років.

Вільярреал на своєму офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з двома футболістами – захисником Маріо Гаспаром та вінгером Моі Гомесом.

31-річний Гаспар провів у складі "жовтої субмарини" 15 років. На його рахунку 424 поєдинки – це третій показник в історії клубу.

28-річний Гомес перебував у Вільярреалі з 2011 року з перервами виступів за Хетафе, хіхонський Спортинг та Уеску. На його рахунку 222 матчі.

Минулого сезону Гаспар провів 17 матчів, а Гомес — 37, забив два м'ячі та віддав три асисти.