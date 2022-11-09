Іспанія

"Жовта субмарина" нарешті взяла 3 очки.

У матчі чотирнадцятого туру іспанської Ла Ліги Вільярреал здобув мінімальну перемогу над Еспаньйолом — 1:0. Долю зустрічі вирішив автогол голкіперів каталонців Бенжамена Леконта.

Відзначимо, що ця перемога стала першою для Кіке Сетьєна на чолі "жовтої субмарини". Її він здобув із п'ятою спроби (якщо брати до уваги всі турніри), і тепер Вільярреал зумів піднятися на восьму сходинку у таблиці. Еспаньйол наразі — шістанадцятий.

Еспаньйол — Вільярреал — 0:1

Гол: Лекомт, 64 (автогол)

Еспаньйол: Лекомт — Хіль, Калеро, Гомес, Оліван (Ласо, 89) — Баре (Меламед, 81), Соуза (Еспосіто, 66) — Бреутвейт (Відаль, 66), Дардер, Пуадо (Алькон, 81) — Хоселу

Вільярреал: Рульї — Фар (Фойт, 77), Альбіоль, Куенка, Морено — Капу (Коклен, 70), Парехо (Морланес, 85), Трігерос (Баена, 70) — Чуквуезе, Данджума (Балагера, 77), Піно

Попередження: Меламед — Капу, Піно, Альбіоль.