Іспанія

Флорентіно Перес дав свій коментар щодо ситуації з головним тренером "вершкових".

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес прокоментував чутки про те, що головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті може залишити команду та очолити збірну Бразилії.

"Я не хочу більше про це чути. Карло має контракт, і ми щасливі", — наводить слова Переса Marca.

Також Перес розкритикував календар мадридської команди цього сезону.

"Всі титули вимагають зусиль і жертв. Але спочатку я хочу привітати Осасуну з успішним сезоном. Касереньйо вже дав нам бій, а потім були Вільярреал, Атлетіко, Барселона. Це було нелегко... А у фіналі Осасуна провела чудову гру. Це змушує мене цінувати перемогу ще більше.

Реал — Осасуна 2:1 Відео голів та огляд фіналу Кубку Іспанії

Тепер відпочиватимемо. Вони не дають нам часу, це правда. Я не знаю, хто складає календар, але вони повинні його переглянути", — додав Перес.

Раніше повідомлялося, що Реал став першим іспанським клубом, який завоював 100 офіційних трофеїв.