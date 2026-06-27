Іспанія

Український голкіпер тепло попрощався з багаторічним партнером по мадридському клубу.

Український воротар Реала Андрій Лунін відреагував на відхід із мадридського клубу півзахисника Дані Себальйоса, який напередодні офіційно залишив команду після семи років виступів.

Голкіпер збірної України опублікував у своєму Instagram звернення до іспанського футболіста, побажавши йому успіхів у новому етапі кар'єри.

"Удачі тобі в новому етапі. Хороша людина, чудовий футболіст. Нехай у тебе все складеться якнайкраще, ти заслуговуєш лише найкращого!" — написав Лунін у своєму Instagram.

Нагадаємо, Реал достроково розірвав контракт із Дані Себальйосом за взаємною згодою сторін. 29-річний іспанець виступав за мадридський клуб із літа 2017 року, провів 215 матчів, забив сім м'ячів і віддав 16 результативних передач.

За час перебування в Реалі Себальйос виграв 16 трофеїв, серед яких три титули Ліги чемпіонів, чотири Клубні чемпіонати світу, три Суперкубки УЄФА, два чемпіонства Ла Ліги, Кубок Іспанії та три Суперкубки Іспанії. Очікується, що найближчим часом півзахисник продовжить кар'єру у Бетісі.