Іспанія

Турецький клуб оцінює трансфер колумбійського центрбека у 20—30 мільйонів євро.

Мадридський Реал продовжує роботу над посиленням оборонної лінії в літнє трансферне вікно. У сферу інтересів королівського клубу потрапив досвідчений колумбійський центральний захисник стамбульського Галатасарая Давінсон Санчес.

Як повідомляє італійське видання Tuttomercatoweb, мадридці серйозно розглядають можливість підписання 28-річного захисника вже цього літа. У клубі бачать у ньому варіант для підсилення глибини складу та конкуренції в центрі оборони.

За наявною інформацією, керівництво Галатасарая не проти відпустити гравця, однак розраховує на суттєву фінансову компенсацію. Турецький клуб оцінює трансфер колумбійця в межах 20–30 мільйонів євро.

Потенційний перехід колишнього захисника Тоттенгем Готспур може стати для Реала надійним і відносно бюджетним рішенням для ротації в обороні, яку, за повідомленнями ЗМІ, може формувати тренерський штаб на чолі з Жозе Моурінью.