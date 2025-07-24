Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Олександрія, facebook.com/fcolexandriya
24 липня 2025, 00:00
У рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій УЄФА-2025/26 з Олександрією зустрінеться Партизан.
Перша очна зустріч українського та сербського клубів відбудеться в четвер, 24 липня, на Муніципальному стадіоні в Катовіце, Польща. Початок — о 20:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Кирила Нестеренка. Так, на перемогу Олександрії можна поставити з коефіцієнтом 2.46, тоді як потенційний успіх Партизана оцінюється показником 2.90. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.20.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Обидві команди заб'ють: ні й тотал менше 3,5", представлений показником 1.79.
Коефіцієнтом 2.21 оцінена ймовірність того, що Партизан відкриє рахунок у матчі.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Партизан виграє в одному з таймів". На нього можна поставити з показником 1.98.
Слідкуйте за поєдинком Олександрія — Партизан на Football.ua.