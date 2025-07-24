Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку 2-го раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють Олександрія та сербський Партизан.
Жоселен Беїратче, фото ФК Олександрія
24 липня 2025, 19:02
Олександрія та сербський Партизан зіграють перший матч другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА в Катовиці.
Євгеній Калиниченко вирішив використати з перших хвилин новачка Беїратче в центрі оборони, тоді як Матеус Амарал очолить напад.
Олександрія: Шевченко — Скорко, Кампуш, Беїратче, Ндіка — Ковалець, Шостак, Мишньов — Безерра, Амарал, Цара.
Запасні: Долгий, Макаренко, Ухань, Булеца, Кулаков, Жота, Ващенко, Смирний, Козак, Боль, Прокопенко.
Запасні: Банич, Йованович, Стойкович, Костич, Натхо, Калулу, Васильєвич, Петрович, Йованович, Мілич, Янкович, Алілович.
Партизан: Сімич — Роганович, Джуржевич, Крунич, Юрчевич — Угрешич, Вукотич, Карабельов — Костич, Й. Мілошевич, Тріфунович.
Гра Олександрія — Партизан почнеться о 20:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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