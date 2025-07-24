Олександрія та сербський Партизан зіграють перший матч другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА в Катовиці.

Євгеній Калиниченко вирішив використати з перших хвилин новачка Беїратче в центрі оборони, тоді як Матеус Амарал очолить напад.

Олександрія: Шевченко — Скорко, Кампуш, Беїратче, Ндіка — Ковалець, Шостак, Мишньов — Безерра, Амарал, Цара.

Запасні: Долгий, Макаренко, Ухань, Булеца, Кулаков, Жота, Ващенко, Смирний, Козак, Боль, Прокопенко.

Партизан: Сімич — Роганович, Джуржевич, Крунич, Юрчевич — Угрешич, Вукотич, Карабельов — Костич, Й. Мілошевич, Тріфунович.

Запасні: Банич, Йованович, Стойкович, Костич, Натхо, Калулу, Васильєвич, Петрович, Йованович, Мілич, Янкович, Алілович.

Гра Олександрія — Партизан почнеться о 20:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.